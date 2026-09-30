Москва30 сенВести.17-летний молодой человек, который получил тяжелое ранение в результате атаки беспилотника в Трубчевске, будет эвакуирован в Москву, сообщил в MAX губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
Юноше оказали помощь в Брянской областной больнице, были проведение консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко.
После проведенной телемедицинской консультации принято решение о транспортировке пострадавшего в федеральную клиникуговорится в заявлении
Ранее сообщалось, что в Трубчевске в результате атаки беспилотного летательного аппарата получили ранения 12 человек, в том числе девять студентов.