Врачи Центра Рошаля спасли подростка из Белгорода с осколком БПЛА в сердце

В Подмосковье спасли подростка из Белгорода с тяжелейшей минно-взрывной травмой Врачи Центра Рошаля спасли подростка из Белгорода с осколком БПЛА в сердце

Москва23 сен Вести.Врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля спасли подростка из Белгорода, получившего тяжелейшие ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.

Мальчика с минно-взрывной травмой доставили в столичный регион специалисты медицины катастроф. Пациенту были диагностированы закрытая ЧМТ, перелом бедра, термические ожоги конъюнктивы, роговицы и век и проникающее ранение сердца осколком беспилотника.

Спасением пострадавшего занималась мультидисциплинарная бригада.

Хирурги выполнили сложную экстренную операцию по удалению металлического осколка из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения. Затем травматологи провели хирургическую обработку ран и удалили оставшиеся инородные тела. После операции мальчик продолжал получать интенсивную терапию в отделении реанимации... Состояние постепенно улучшалось, и его перевели в стационар, где ему выполнили поэтапные операции по устранению дефектов мягких тканей левого плеча и грудной клетки рассказала директор ДНКЦ Татьяна Шаповаленко

Лечение принесло положительный результат, осложнений нет, подросток идет на поправку. Он провел в больнице почти месяц, и после необходимой терапии в стационаре его отпустили домой. Теперь медики наблюдать его амбулаторно.