Москва23 сенВести.Врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля спасли подростка из Белгорода, получившего тяжелейшие ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.
Мальчика с минно-взрывной травмой доставили в столичный регион специалисты медицины катастроф. Пациенту были диагностированы закрытая ЧМТ, перелом бедра, термические ожоги конъюнктивы, роговицы и век и проникающее ранение сердца осколком беспилотника.
Спасением пострадавшего занималась мультидисциплинарная бригада.
Хирурги выполнили сложную экстренную операцию по удалению металлического осколка из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения. Затем травматологи провели хирургическую обработку ран и удалили оставшиеся инородные тела. После операции мальчик продолжал получать интенсивную терапию в отделении реанимации... Состояние постепенно улучшалось, и его перевели в стационар, где ему выполнили поэтапные операции по устранению дефектов мягких тканей левого плеча и грудной клеткирассказала директор ДНКЦ Татьяна Шаповаленко
Лечение принесло положительный результат, осложнений нет, подросток идет на поправку. Он провел в больнице почти месяц, и после необходимой терапии в стационаре его отпустили домой. Теперь медики наблюдать его амбулаторно.