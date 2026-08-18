В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак ВСУ

В Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак ВСУ

Москва18 авг Вести.В Белгородской области четыре мирных жителя, в том числе несовершеннолетний, получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.

Четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаках со стороны ВСУ говорится в публикации

В селе Погромец Волоконовского округа при взрыве беспилотника 15-летний подросток получил осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Его доставили в Валуйскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. Позднее он будет переведен в детскую областную клиническую больницу.

В городе Шебекино под удар FPV-дрона попала припаркованная машина – мужчина и женщина получили акубаротравмы. Бойцы самообороны доставили обоих в Шебекинскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой – они продолжат лечение амбулаторно.

В селе Репяховка Краснояружского округа местный житель подорвался на взрывном устройстве. Его госпитализировали в Краснояружскую центральную районную больницу с травматической ампутацией ноги и множественными осколочными ранениями. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. После оказания помощи мужчину переведут в областную клиническую больницу.