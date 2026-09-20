Москва20 сенВести.В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках украинских FPV-дронов. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.
В селе Ржевка Шебекинского округа из-за детонации FPV-дрона пострадал мужчина. С осколочным ранением голени он обратился в Шебекинскую ЦРБговорится в сообщении
Второй житель, 17-летний парень, получил осколочное ранение лица из-за атаки другого беспилотника. Он сам обратился детскую областную клиническую больницу, там ему оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавший продолжит в стационаре.