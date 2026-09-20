Мужчина и 17-летний парень ранены при атаках FPV-дронов в Белгородской области

Из-за ударов FPV-дронов по Белгородской области пострадали мужчина и подросток Мужчина и 17-летний парень ранены при атаках FPV-дронов в Белгородской области

Москва20 сен Вести.В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках украинских FPV-дронов. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.

В селе Ржевка Шебекинского округа из-за детонации FPV-дрона пострадал мужчина. С осколочным ранением голени он обратился в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении

Второй житель, 17-летний парень, получил осколочное ранение лица из-за атаки другого беспилотника. Он сам обратился детскую областную клиническую больницу, там ему оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавший продолжит в стационаре.