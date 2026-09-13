Москва13 сенВести.Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В селе Дорогощь … пострадали два человека. Женщина с осколочными ранениями рук и мужчина с осколочными ранениями бедра, плеча, спины и головы доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Врачи СМП транспортируют их в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждено транспортное средствоговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Ударам также подверглись Маломихайловка, Шебекино, Графовка, Октябрьский, Валуйки. Повреждены 3 частных дома, 3 легковых автомобиля, две линии электропередачи, хозпостройка, объект инфраструктуры, коммерческий объект.