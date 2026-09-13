Москва13 сен Вести.Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Дорогощь … пострадали два человека. Женщина с осколочными ранениями рук и мужчина с осколочными ранениями бедра, плеча, спины и головы доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Врачи СМП транспортируют их в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждено транспортное средство