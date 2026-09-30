Москва30 сенВести.Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на город Трубчевск в Брянской области, осуществленной утром в среду, 30 сентября, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о террористическом акте.
Утром в городе Трубчевске Брянской области с помощью беспилотников ВФУ нанесли удар по автоцистерне, находившейся у молочного комбинатаговорится в заявлении ведомства
По данным губернатора Брянской области Егора Ковальчука, ранения получили 12 человек. Большая часть пострадавших – студенты Трубчевского автомеханического техникума, расположенного неподалеку от предприятия.
По последним данным, одного из учащихся, 17-летнего молодого человека, эвакуируют на лечение в Москву.