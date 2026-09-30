Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Трубчевску в Брянской области

Удар ВСУ по Трубчевску квалифицировали как теракт Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Трубчевску в Брянской области

Москва30 сен Вести.Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на город Трубчевск в Брянской области, осуществленной утром в среду, 30 сентября, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о террористическом акте.

Утром в городе Трубчевске Брянской области с помощью беспилотников ВФУ нанесли удар по автоцистерне, находившейся у молочного комбината говорится в заявлении ведомства

По данным губернатора Брянской области Егора Ковальчука, ранения получили 12 человек. Большая часть пострадавших – студенты Трубчевского автомеханического техникума, расположенного неподалеку от предприятия.

По последним данным, одного из учащихся, 17-летнего молодого человека, эвакуируют на лечение в Москву.