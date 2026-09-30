В Трубчевске при атаке БПЛА пострадали 12 человек, в том числе девять студентов

В Трубчевске в результате атаки дрона ранены 12 человек, в том числе студенты В Трубчевске при атаке БПЛА пострадали 12 человек, в том числе девять студентов

Москва30 сен Вести.В Трубчевске в результате атаки беспилотника получили ранения 12 человек, в том числе девять студентов. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое.

Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети. Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек, из них девять - студенты написал Егор Ковальчук

Всех пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь.

Глава региона призвал жителей соблюдать меры предосторожности, не поднимать незнакомые предметы и не приближаться к ним. О подозрительных находках необходимо сообщать по номеру 112.