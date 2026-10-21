В Петербурге мальчик едва не лишился кисти после взрыва петарды

Петербургские врачи спасли кисть 12-летнему мальчику после разрыва петарды В Петербурге мальчик едва не лишился кисти после взрыва петарды

Москва21 окт Вести.В Санкт-Петербурге школьник едва не лишился кисти после разрыва найденной на улице петарды. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медуниверситете.

Несчастный случай произошел днем 19 октября в Калининском районе. 12-летний мальчик с друзьями нашел пиротехническое изделие, взял его в руки, после чего оно взорвалось.

Врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги мизинца со смещением и рваные раны правой кисти. Мальчика госпитализировали в микрохирургическое отделение. Врачи выполнили первичную хирургическую обработку ран и металлоостеосинтез. Специалисты ушили мелкие раны кисти говорится в сообщении

Артерии и вены не пострадали, поэтому обошлось без микрохирургических манипуляций. Сейчас пострадавший ребенок получает антибактериальную терапию и местное лечение.

В университет отметили, что обычно такие взрывы заканчиваются ампутациями, серьезными травмами и инвалидностью.