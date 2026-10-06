Москва6 октВести.В Санкт-Петербурге полуторогодовалый мальчик получил серьезную травму правой руки, попав кистью в движущийся механизм эскалатора в метро. Об этом сообщили в Педагогическом университете.
Инцидент произошел вечером 5 октября, в понедельник, на станции "Бухарестская". Ребенка доставила в клинику вуза бригада скорой помощи.
Врачи диагностировали открытый перелом бугристости дистальной фаланги безымянного пальца и рваные раны среднего и безымянного пальцев правой кисти… Ребенку выполнили кожную пластику и ушили рануговорится в сообщении вуза
Там добавили, что сейчас главная цель лечения – не допустить инфицирования раны. Пока маленький пациент проходит необходимую антибактериальную терапию, после ему предстоит реабилитация.
Как отметил детский хирург Педиатрического университета Михаил Азаров, специалисты сделали все, чтобы сохранить функции кисти.