В московском метро пассажир получил электротравму, упав под поезд

Нетрезвый юноша госпитализирован после падения на пути метро В московском метро пассажир получил электротравму, упав под поезд

Москва15 окт Вести.Госпитализация потребовалась 20-летнему москвичу после падения на пути в московском метро. Он получил электротравму, сообщает MK.RU.

Инцидент произошел вечером 14 октября на станции "Марьина Роща". Как сообщает издание, москвич недавно окончил колледж и возвращался с дня рождения друга.

Он был немного нетрезв, поэтому, стоя на платформе, не удержался на ногах и упал на пути сказано в публикации

Машинист успел остановить поезд и сам поднял пассажира на платформу. Однако парень дотронулся до контактного рельса и получив ожоги, его передали медикам.