Москва1 сенВести.Нетрезвый пассажир спрыгнул на пути в московском метро, чтобы достать упавший наушник. Об этом сообщает МВД России в MAX.
По данным ведомства, инцидент произошел на станции "Университет Дружбы Народов".
На станции "Университет Дружбы Народов" нетрезвый пассажир спрыгнул на пути, чтобы достать упавший наушникговорится в сообщении
Уточняется, что нарушитель оказался на путях за последним вагоном остановившегося поезда. Его заметил дежурный станции и подал сигнал, а правоохранители помогли мужчине подняться.
На него составили административные протоколы по двум статьям КоАП. Суд признал мужчину виновным и обязал заплатить 20 тысяч рублей штрафа.