В метро Москвы пьяный пассажир спрыгнул на пути из-за упавшего наушника

Пьяный пассажир кинулся под поезд в метро Москвы, чтобы достать упавший наушник В метро Москвы пьяный пассажир спрыгнул на пути из-за упавшего наушника

Москва1 сен Вести.Нетрезвый пассажир спрыгнул на пути в московском метро, чтобы достать упавший наушник. Об этом сообщает МВД России в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции "Университет Дружбы Народов".

На станции "Университет Дружбы Народов" нетрезвый пассажир спрыгнул на пути, чтобы достать упавший наушник говорится в сообщении

Уточняется, что нарушитель оказался на путях за последним вагоном остановившегося поезда. Его заметил дежурный станции и подал сигнал, а правоохранители помогли мужчине подняться.

На него составили административные протоколы по двум статьям КоАП. Суд признал мужчину виновным и обязал заплатить 20 тысяч рублей штрафа.