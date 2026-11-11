В московском метро хулиган избил и ранил пассажира канцелярским ножом

Пассажир московского метро полоснул ножом по шее мужчину во время конфликта В московском метро хулиган избил и ранил пассажира канцелярским ножом

Москва11 ноя Вести.Конфликт между пассажирами в московском метро закончился ножевым ранением одного из оппонентов и задержанием другого, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Она рассказала, что инцидент произошел на станции "Электрозаводская".

Возник конфликт между пассажирами. … Один из них начал избивать потерпевшего, а потом достал канцелярский нож и нанес ему поверхностную резаную рану шеи говорится в публикации

Полицейские установили и задержали подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовно дело о хулиганстве, фигурант заключен под стражу.