Удар ногой в спину: жительница Подмосковья избила пассажирку московского метро Жительница Подмосковья избила 60-летнюю пассажирку в московском метро

Москва5 окт Вести.Жительница Подмосковья избила 60-летнюю пассажирку в московском метро — конфликт начался на станции "Бауманская" и продолжился на "Электрозаводской". Об этом сообщило столичное ГУ МВД России.

Конфликт между пассажирками … начался на "Бауманской" с удара ногой в спину … Обе женщины проследовали до "Электрозаводской", где 37-летняя жительница Подмосковья вновь набросилась на 60-летнюю москвичку и нанесла ей несколько ударов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

После произошедшего нападавшая скрылась, но вскоре была задержана правоохранителями на Московском метрополитене.

Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (Побои).