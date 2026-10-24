"112": еще одну девушку укололи шприцем в московском метро "112": девушку укололи шприцем на станции метро "Китай-город" в Москве

Москва24 окт Вести.Неизвестная женщина уколола девушку шприцем на станции метро "Китай-город" в Москве. Об этом сообщило интернет издание "112".

Инцидент произошел 16 октября в вагоне метро. Девушка села на свободное место в вагоне, а рядом подсела незнакомка, которая умышленно ударила пассажирку в бедро, сделав укол. Затем женщина попыталась заговорить с пострадавшей, однако та испугалась и перебежала в соседний вагон, а когда вернулась женщины уже не было.

По словам пострадавшей, она испытала сильную боль и в тот же день обратилась в больницу. Девушка также написала заявление в полицию, добавило агентство "112".

Накануне стало известно, что неизвестный мужчина уколол 18-летнюю девушку шприцем в ягодицу на станции метро "Новаторская" в Москве.

Информации от официальных структур или ведомств по этим темам пока не было.