Москва23 октВести.Неизвестный мужчина уколол 18-летнюю девушку шприцем в ягодицу на станции метро «Новаторская» в Москве. Об этом сообщило интернет-издание "112".
По данным СМИ, девушка заходила в вагон поезда, когда почувствовала укол в область правой ягодицы. Пострадавшая обернулась, увидела неизвестного и попыталась догнать его, однако потеряла из виду.
Девушка написала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка, подозреваемого ищут.
Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.