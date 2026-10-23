"112": неизвестный уколол девушку шприцем на станции "Новаторская" в Москве

"112": неизвестный уколол девушку шприцем в метро на юго-западе Москвы "112": неизвестный уколол девушку шприцем на станции "Новаторская" в Москве

Москва23 окт Вести.Неизвестный мужчина уколол 18-летнюю девушку шприцем в ягодицу на станции метро «Новаторская» в Москве. Об этом сообщило интернет-издание "112".

По данным СМИ, девушка заходила в вагон поезда, когда почувствовала укол в область правой ягодицы. Пострадавшая обернулась, увидела неизвестного и попыталась догнать его, однако потеряла из виду.

Девушка написала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка, подозреваемого ищут.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.