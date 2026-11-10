Москва10 нояВести.На платформе станции московского метро " ЦСКА" 17-летний подросток из-за незначительного конфликта ударил 16-летнюю девушку ногой. Юноша задержан, сообщили в Главном управлении МВД России по столице.
Удар ногой в ботинке пришелся девушке по лицу. Пострадавшей понадобилась помощь врачей.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подростка. Его задержали на Таллиннской улице.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведенииотмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.