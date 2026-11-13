Москва13 нояВести.В метро Москвы мужчина избил ногами и вырвал волосы пассажиру из-за того, что ему не понравилась его прическа. Нападавший задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в MAX.
Отмечается, что инцидент произошел на станции "Воробьевы горы". Подозреваемого задержали на соседней станции "Университет".
Один пассажир нанес другому несколько ударов по ногам, вырвал клок волос и повалил на платформу. Предположительно, ему не понравилась прическа оппонента. Медпомощь пострадавшему не понадобиласьотмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о побоях.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.