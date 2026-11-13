В метро Москвы на станции "Воробьевы горы" пассажир избил мужчину из-за прически

Прическа стала причиной драки в московском метро на станции "Воробьевы горы" В метро Москвы на станции "Воробьевы горы" пассажир избил мужчину из-за прически

Москва13 ноя Вести.В метро Москвы мужчина избил ногами и вырвал волосы пассажиру из-за того, что ему не понравилась его прическа. Нападавший задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на станции "Воробьевы горы". Подозреваемого задержали на соседней станции "Университет".

Один пассажир нанес другому несколько ударов по ногам, вырвал клок волос и повалил на платформу. Предположительно, ему не понравилась прическа оппонента. Медпомощь пострадавшему не понадобилась отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о побоях.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.