Конфликт в московском метро закончился для пассажира переломом челюсти Вступивший в конфликт пассажир московского метро получил перелом челюсти

Москва11 ноя Вести.Пассажир московского метро, вступивший в конфликт с сидевшим рядом мужчиной, госпитализирован с переломом челюсти, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Как было предварительно установлено, инцидент произошел в вагоне электропоезда между станциями "Проспект Мира" и "Сухаревская".

Сначала двое сидевших рядом мужчин вступили в словесную перепалку, затем один из них ударил оппонента кулаком в лицо.

В присутствии других пассажиров гражданин ударил кулаком в лицо своего противника. Потерпевший госпитализирован с переломом нижней челюсти говорится в публикации

Личность злоумышленника была установлена. Полицейские задержали его на Профсоюзной улице. Мужчине предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде, сообщила Ирина Волк.