Москва11 нояВести.Пассажир московского метро, вступивший в конфликт с сидевшим рядом мужчиной, госпитализирован с переломом челюсти, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.
Как было предварительно установлено, инцидент произошел в вагоне электропоезда между станциями "Проспект Мира" и "Сухаревская".
Сначала двое сидевших рядом мужчин вступили в словесную перепалку, затем один из них ударил оппонента кулаком в лицо.
В присутствии других пассажиров гражданин ударил кулаком в лицо своего противника. Потерпевший госпитализирован с переломом нижней челюстиговорится в публикации
Личность злоумышленника была установлена. Полицейские задержали его на Профсоюзной улице. Мужчине предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде, сообщила Ирина Волк.