Столкновение на эскалаторе в метро Москвы обернулось дракой и уголовным делом

Уголовное дело возбуждено после конфликта в московском метро Столкновение на эскалаторе в метро Москвы обернулось дракой и уголовным делом

Москва16 окт Вести.Уголовное дело возбуждено после инцидента в московском метро, сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт случился после того, как мужчины столкнулись на эскалаторе во время перехода со станции "Лубянка" на станцию "Кузнецкий мост".

Один из них нанес своему оппоненту несколько ударов и скрылся. Пострадавшему была оказана медицинская помощь говорится в публикации

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о побоях. В настоящее время фигурант расследования находится под подпиской о невыезде.