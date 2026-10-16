Москва16 октВести.Уголовное дело возбуждено после инцидента в московском метро, сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Конфликт случился после того, как мужчины столкнулись на эскалаторе во время перехода со станции "Лубянка" на станцию "Кузнецкий мост".
Один из них нанес своему оппоненту несколько ударов и скрылся. Пострадавшему была оказана медицинская помощьговорится в публикации
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о побоях. В настоящее время фигурант расследования находится под подпиской о невыезде.