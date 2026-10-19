Хулиган напал на мужчину с канцелярским ножом в московском метро

В метро Москвы мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом, идет проверка Хулиган напал на мужчину с канцелярским ножом в московском метро

Москва19 окт Вести.Прокуратура держит на контроле привлечение к уголовной ответственности мужчины, напавшего на оппонента с канцелярским ножом в московском метро в переходе станции "Электрозаводская", сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленник, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений напал на пассажира, нанес ему несколько ударов кулаком по голове и ударил канцелярским ножом, причинив своими действиями 31-летнему потерпевшему телесные повреждения говорится в сообщении

Мужчина скрылся с места происшествия, но его быстро нашли. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Нападавшему предъявили обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и заключили под стражу. Прокуратура Московского метрополитена контролирует ход дела.