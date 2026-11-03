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Задержан агрессивный мужчина, размахивавший отверткой в вагоне метро в Москве

Задержан мужчина, который размахивал отверткой в вагоне метро в Москве Задержан агрессивный мужчина, размахивавший отверткой в вагоне метро в Москве

Москва3 ноя Вести.Задержан мужчина, размахивавший отверткой и угрожавший пассажирам расправой в вагоне метро в Москве. Об этом сообщила столичное УМВД России.

Мужчина вел себя агрессивно прямо в вагоне поезда: угрожал пассажирам физической расправой и пытался ударить отверткой. Пассажир сообщил о нарушителе через колонну экстренного вызова говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вычислили нарушителя и задержали его по месту жительства в подмосковной Апрелевке.

По словам задержанного, видео с которым опубликовало УМВД России по Москве, он ехал в метро в состоянии алкогольного опьянения. Затем у него произошел конфликт с одним из пассажиров, а в ответ он начал размахивать отверткой. Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ).