Малолетний зацепер забрался между вагонами метро в Москве, его задержали В московском метро задержали 11-летнего зацепера

Москва26 авг Вести.Правоохранители задержали малолетнего зацепера, который залез между вагонами в московском метро. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на станции "Славянский бульвар".

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали несовершеннолетнего, который решил испытать судьбу, забравшись на сцепное устройство между вагонами поезда... Благодаря бдительности очевидцев и оперативному прибытию полиции, мальчик 2015 года рождения не пострадал говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

С ребенком провели беседу и передали родителям. В отношении матери составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.