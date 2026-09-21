В Москве в тоннеле метро задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Москве в тоннеле метро задержали рецидивиста, пытавшегося скрыться от полиции В Москве в тоннеле метро задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Москва21 сен Вести.В Москве задержали рецидивиста из федерального розыска, забежавшего в тоннель метро на станции "Печатники". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На станции метро "Печатники" полицейский заметил пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Тогда рецидивист, увидев полицейского, внезапно спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле.

Его преследование продолжалось более полутора часов. Движение поездов на участке осуществлялось с увеличенными интервалами … [Полицейским] пришлось преодолеть расстояние в 6 километров. Они вошли в тоннель на станции "Печатники", а вышли в "Марьино" написала Волк в своем канале в мессенджере МАХ

Мужчину задержали — им оказался ранее неоднократно судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера житель Пензенской области. В настоящее время он находится в федеральном розыске по инициативе регионального Управления МВД России за уклонение от административного надзора и неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений.