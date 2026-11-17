В Москве за избиение пассажиров в метро задержаны двое мужчин

Двое граждан задержаны в московском метро за избиение пассажиров В Москве за избиение пассажиров в метро задержаны двое мужчин

Москва17 ноя Вести.Московские полицейские задержали двоих граждан за избиение пассажиров метро. Подробности в MAX сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В поезде, который шел от станции "Петровско-Разумовская" до "Владыкино", 17-летний молодой человек в ходе конфликта избил 33-летнего пассажира. У пострадавшего диагностировали ушибы и перелом носа рассказала Волк

Полицейским удалось установить нападавшего по записям камер видеонаблюдения, он задержан по месту жительства.

Еще один инцидент произошел на платформе станции "Беговая".

Один из пассажиров несколько раз ударил нетрезвого оппонента руками и ногами. Подозреваемого в хулиганстве – 22-летнего жителя Самарской области – также задержали в кратчайшие сроки говорится в сообщении

Возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.