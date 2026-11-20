В Москве задержали мужчину, ударившего пенсионерку в лицо на станции метро

В Москве мужчина ударил пенсионерку после конфликта из-за места в вагоне метро В Москве задержали мужчину, ударившего пенсионерку в лицо на станции метро

Москва20 ноя Вести.Пассажир московского метро вступил в конфликт с пенсионеркой из-за места в вагоне и ударил ее в лицо. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, агрессивного пассажира задержали в течение суток.

Инцидент произошел на станции метро "Петровско-Разумовская".

В среднем поездка на поезде московского метро между двумя станциями занимает 2,5 минуты. Жителю Истры этого времени хватило, чтобы поссориться с 64-летней женщиной из-за места в вагоне, а затем ударить ее в лицо… Установили и задержали агрессивного пассажира в течение суток рассказала Волк в мессенджере МАХ

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело о побоях. Гражданина отпустили под подписку о невыезде.