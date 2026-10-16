Суд в Москве оштрафовал пассажира метро за унижение по расовому признаку

Пассажира метро оштрафовали за оскорбление по расовому признаку Суд в Москве оштрафовал пассажира метро за унижение по расовому признаку

Москва16 окт Вести.В Москве пассажир метрополитена привлечен к административной ответственности за унижение человеческого достоинства по признаку расы. Как сообщает MK.RU, инцидент произошел 12 октября в вагоне поезда, следовавшего по Замоскворецкой линии.

На перегоне между станциями "Войковская" и "Динамо" мужчина напал на уроженца Ганы, избил его и оскорбил, в том числе назвав "папуасом" и другим оскорбительным нецензурным словом.

В отношении агрессора было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП. Савеловский суд принял решение о штрафе в размере 20 тысяч рублей.