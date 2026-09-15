Москва15 сенВести.В Еврейской автономной области местный житель оштрафован на 3 тысячи рублей за оскорбление начальника пассажирского поезда, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Суд привлек правонарушителя к административной ответственности за оскорбление и назначил штраф в размере 3 тысячи рублейотмечается в сообщении
В июне 2026 года на ж/д станции Облучье между начальником поезда и одним из пассажиров произошел конфликт. Гражданин путешествовал в компании и один из туристов группы не имел паспорта, поэтому ему было отказано в посадке в вагон. В результате виновный оскорбил работника транспортного предприятия, используя ненормативную лексику.