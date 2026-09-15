За оскорбление и ненормативную лексику житель ЕАО оштрафован на 3 тысячи рублей

Пассажира поезда в ЕАО оштрафовали за ненормативную лексику За оскорбление и ненормативную лексику житель ЕАО оштрафован на 3 тысячи рублей

Москва15 сен Вести.В Еврейской автономной области местный житель оштрафован на 3 тысячи рублей за оскорбление начальника пассажирского поезда, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд привлек правонарушителя к административной ответственности за оскорбление и назначил штраф в размере 3 тысячи рублей отмечается в сообщении

В июне 2026 года на ж/д станции Облучье между начальником поезда и одним из пассажиров произошел конфликт. Гражданин путешествовал в компании и один из туристов группы не имел паспорта, поэтому ему было отказано в посадке в вагон. В результате виновный оскорбил работника транспортного предприятия, используя ненормативную лексику.