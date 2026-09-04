Москва4 сенВести.Мировой судья Магдагачинского округа рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении учителя местной школы за публичное оскорбление в интернете и вынесла постановление о штрафе, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.
В июне 2026 года фигурант в мессенджере отправил сообщения в групповой чат учителей. В них содержалась оскорбительная информация об одной из коллег.
Судья квалифицировал действия мужчины как оскорбление и вынес постановление о назначении административного штрафа в размере 7,5 тысячи рублейговорится в сообщении
В суде мужчина свою вину не признал. Он утверждал, что якобы перепутал чаты из-за плохого зрения.