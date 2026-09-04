За оскорбления коллеги в рабочем чате учитель Приамурья заплатит 7,5 тыс. рублей

Суд оштрафовал учителя из Приамурья за оскорбление коллеги в рабочем чате За оскорбления коллеги в рабочем чате учитель Приамурья заплатит 7,5 тыс. рублей

Москва4 сен Вести.Мировой судья Магдагачинского округа рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении учителя местной школы за публичное оскорбление в интернете и вынесла постановление о штрафе, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.

В июне 2026 года фигурант в мессенджере отправил сообщения в групповой чат учителей. В них содержалась оскорбительная информация об одной из коллег.

Судья квалифицировал действия мужчины как оскорбление и вынес постановление о назначении административного штрафа в размере 7,5 тысячи рублей говорится в сообщении

В суде мужчина свою вину не признал. Он утверждал, что якобы перепутал чаты из-за плохого зрения.