Прокуратура добилась дисквалификации главы управления образования в Татарстане Глава районного отдела образования в Татарстане дисквалифицирован после проверки

Москва20 авг Вести.Руководитель управления образования Лаишевского района Республики Татарстан дисквалифицирован на год после проверки районной прокуратуры, сообщает республиканский надзорный орган в мессенджере MAX.

В результате проверки было установлено, что глава учреждения допускал нарушения трудового законодательства. Еще в прошлом году выяснилось, что с некоторыми работниками не были заключены трудовые договоры. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений и возбудила дело об административном правонарушении. Нарушитель был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Однако оказалось, что трудовые права работников до сих пор не восстановлены. В этой связи было возбуждено новое административное дело.

По результатам рассмотрения постановления руководитель управления образования признан виновным и ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год отмечается в публикации

В законную силу постановление пока не вступило.