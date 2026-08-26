Москва26 авг Вести.Петербуржец отстоял свои права после того как его уволили за прогул. Суд признал его увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

43‑летний заместитель технического директора из Петербурга лишился работы в конце декабря 2024 года — работодатель заявил, что сотрудник прогулял без уважительной причины. Но мужчина с помощью сделанной аудиозаписи сумел доказать, что отгул был согласован: на записи слышно, что руководитель не только одобрил отсутствие сотрудника, но и подсказал, как оформить заявление, пообещав передать его в отдел кадров.

Суд встал на сторону работника: увольнение признали незаконным, а компании предписали выплатить 1,5 млн рублей (включая заработок за год и моральный вред) говорится в сообщении

Однако фирма не торопилась выплачивать деньги, и тогда в дело вступили судебные приставы: они запретили проводить регистрационные действия с автомобилями компании. Мера сработала — нужную сумму быстро перечислили на счет приставов, а затем перевели работнику.