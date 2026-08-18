В Москве после вмешательства прокуратуры работникам погасили долг по зарплате Московская прокуратура добилась погашения долга по зарплате работникам компании

Москва18 авг Вести.Хамовническая межрайонная прокуратура Москвы отстояла трудовые права работников одной из коммерческих организаций, которым в течение некоторого времени задерживали зарплату, сообщает столичный надзорный орган в мессенджере MAX.

Хамовническая прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в апреле-мае в компании не выплатили зарплату более чем 2500 работникам. В результате образовалась задолженность на общую сумму более 278 миллионов рублей.

Прокурор внес гендиректору компании соответствующее представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

В отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ о невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы.

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме отмечается в публикации

Организация приняла меры к недопущению нарушения требований трудового законодательства впредь, добавили в прокуратуре Москвы.