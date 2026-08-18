Москва18 авгВести.Хамовническая межрайонная прокуратура Москвы отстояла трудовые права работников одной из коммерческих организаций, которым в течение некоторого времени задерживали зарплату, сообщает столичный надзорный орган в мессенджере MAX.
Хамовническая прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в апреле-мае в компании не выплатили зарплату более чем 2500 работникам. В результате образовалась задолженность на общую сумму более 278 миллионов рублей.
Прокурор внес гендиректору компании соответствующее представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.
В отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ о невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы.
После вмешательства прокуратуры трудовые права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объемеотмечается в публикации
Организация приняла меры к недопущению нарушения требований трудового законодательства впредь, добавили в прокуратуре Москвы.