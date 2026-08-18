Нижегородец трудился сразу в 6 местах и взыскал с работодателей более 5 млн

Baza: самый продуктивный удаленщик живет в Нижегородской области Нижегородец трудился сразу в 6 местах и взыскал с работодателей более 5 млн

Москва18 авг Вести.Житель Нижегородской области доказал в суде, что работал в 6 компаниях одновременно, и отсудил у своих работодателей более 5,5 миллионов рублей, сообщает Baza.

Евгений официально руководил отделом закупок в одной компании, а еще в пяти организациях выполнял ту же работу неофициально и удаленно пишет паблик

В 2024 году мужчина по соглашению сторон уволился из компании, где был официально трудоустроен, и получил компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Между тем остальные организации регулярно задерживали ему зарплату. Мужчина обратился в суд.

Евгений доказал, что выполнял свои обязанности в полном объеме, представив документы из электронной почты и мессенджеров. Юристы компаний пытались возражать, приводя различные доводы. Тем не менее документы подтвердили: сотрудник успевал выполнять все задачи.

В результате суд обязал работодателей внести в трудовую книжку Евгения записи об увольнении по соглашению сторон, перечислить страховые взносы и выплатить ему компенсацию – мужчина получил сумму свыше 5,5 миллионов рублей.