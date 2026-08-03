Москва3 авг Вести.Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей пианисту, уволенному после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство, передает РИА Новости.

Как говорится в судебных материалах, музыкант не держал темп и ритм, а также плохо читал ноты.

Кроме того, как утверждал работодатель, он опаздывал на репетиции и неточно выполнял задачи, поставленные художественным руководителем.

Пианист подал иск, назвав свое увольнение незаконным.

Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 млн руб пианисту, уволенному из-за плохой игры говорится в сообщении

Суд установил, что ответчик не представил доказательств, которые убедительно свидетельствуют о ненадлежащем выполнении истцом своих должностных обязанностей. Увольнение признали незаконным. Пианист был восстановлен на работе.

Суд обязал оркестр выплатить ему 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула и 30 тысяч рублей как компенсацию морального вреда.