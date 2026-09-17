Москва17 сенВести.В Москве пассажир спустился на рельсы на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии и "сходил" там "в "туалет", а потом столкнулся с наказанием за это нарушение. Об этом сообщает издание MK.RU.
В материале сказано, что инцидент произошел с монтажником газовой компании.
Поступок мужчины зафиксировали камеры видеонаблюденияговорится в публикации
В результате личность нарушителя была установлена. Суд вынес решение оштрафовать мужчину на 20 тысяч рублей.
Ранее другой нарушитель пытался зайти в закрывающиеся двери поезда в метро Москвы, а затем упал на рельсы.