В Москве мужчину оштрафовали за то, что он справил нужду на рельсах метро

Пассажир "сходил в туалет" на рельсах метро Москвы, и его постигло наказание В Москве мужчину оштрафовали за то, что он справил нужду на рельсах метро

Москва17 сен Вести.В Москве пассажир спустился на рельсы на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии и "сходил" там "в "туалет", а потом столкнулся с наказанием за это нарушение. Об этом сообщает издание MK.RU.

В материале сказано, что инцидент произошел с монтажником газовой компании.

Поступок мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения говорится в публикации

В результате личность нарушителя была установлена. Суд вынес решение оштрафовать мужчину на 20 тысяч рублей.

Ранее другой нарушитель пытался зайти в закрывающиеся двери поезда в метро Москвы, а затем упал на рельсы.