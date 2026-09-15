Москва15 сенВести.Мигрант из Средней Азии в Москве уронил на рельсы метро трудовой договор и попытался самостоятельно его достать. В результате мужчина получил крупный штраф. Об этом пишет MK.RU.
Уточняется, что инцидент произошел на станции метро "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии.
По информации издания, мужчина недавно заключил трудовой договор, однако в метро он уронил документ на рельсы. Чтобы достать документ мигрант самостоятельно спустился на пути.
Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Решением мирового судьи участка №235 Нагорного района за невыполнение требований транспортной безопасности мужчина оштрафован на 10 тысяч рублей.
1 сентября в МВД России сообщали, что нетрезвый пассажир спрыгнул на пути в московском метро, чтобы достать упавший наушник.