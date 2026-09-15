Мигрант уронил на рельсы метро трудовой договор и получил штраф

Мигрант уронил на рельсы метро трудовой договор и "попал" на 10 тысяч рублей Мигрант уронил на рельсы метро трудовой договор и получил штраф

Москва15 сен Вести.Мигрант из Средней Азии в Москве уронил на рельсы метро трудовой договор и попытался самостоятельно его достать. В результате мужчина получил крупный штраф. Об этом пишет MK.RU.

Уточняется, что инцидент произошел на станции метро "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии.

По информации издания, мужчина недавно заключил трудовой договор, однако в метро он уронил документ на рельсы. Чтобы достать документ мигрант самостоятельно спустился на пути.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Решением мирового судьи участка №235 Нагорного района за невыполнение требований транспортной безопасности мужчина оштрафован на 10 тысяч рублей.

1 сентября в МВД России сообщали, что нетрезвый пассажир спрыгнул на пути в московском метро, чтобы достать упавший наушник.