Московское метро взыскало 315 тысяч руб. с упавшего на пути в час пик мужчины

Упавший на пути в час пик мужчина заплатит 315 тысяч рублей Московскому метро Московское метро взыскало 315 тысяч руб. с упавшего на пути в час пик мужчины

Москва3 сен Вести.Суд взыскал 315 тысяч рублей в пользу Московского метрополитена с мужчины, который по неосторожности упал на пути станции метро "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии, следует из судебных материалов, имеющихся у РИА Новости.

Метрополитен понес убытки в виде неполученных доходов от перевозки пассажиров в размере 315 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск и взыскал с гражданина эту сумму и 10 тысяч рублей госпошлины говорится в документах

Установлено, что мужчина случайно упал на пути. Машинист остановил поезд на расстоянии в два вагона до упавшего. Но в час пик пятницы были отменены несколько поездов.