Москва3 сенВести.Суд взыскал 315 тысяч рублей в пользу Московского метрополитена с мужчины, который по неосторожности упал на пути станции метро "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии, следует из судебных материалов, имеющихся у РИА Новости.
Метрополитен понес убытки в виде неполученных доходов от перевозки пассажиров в размере 315 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск и взыскал с гражданина эту сумму и 10 тысяч рублей госпошлиныговорится в документах
Установлено, что мужчина случайно упал на пути. Машинист остановил поезд на расстоянии в два вагона до упавшего. Но в час пик пятницы были отменены несколько поездов.