В Екатеринбурге неизвестная уколола пассажирку троллейбуса иглой в бедро Полиция проверяет инцидент с уколом иглой пассажирки троллейбуса в Екатеринбурге

Москва7 ноя Вести.Неизвестная уколола женщину иглой на выходе из троллейбуса в Екатеринбурге. Полиция начала проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское Управление МВД России.

Заявление гражданки зарегистрировано. По нему проводится проверка. Обстоятельства происшествия и лицо, причастное к нему, устанавливаются приводит агентство слова своего собеседника

Инцидент произошел 6 ноября, в пятницу, в центре столицы Урала. По данным портала E1.ru, выходя из троллейбуса, женщина почувствовала удар по ягодицам. Рядом с ней шла незнакомка, которая поспешила скрыться.

След от укола шприцем или иглой пострадавшая обнаружила чуть позже. Врач выдал ей направление в центр борьбы со СПИДом.