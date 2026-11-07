Москва7 нояВести.Неизвестная уколола женщину иглой на выходе из троллейбуса в Екатеринбурге. Полиция начала проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское Управление МВД России.
Заявление гражданки зарегистрировано. По нему проводится проверка. Обстоятельства происшествия и лицо, причастное к нему, устанавливаютсяприводит агентство слова своего собеседника
Инцидент произошел 6 ноября, в пятницу, в центре столицы Урала. По данным портала E1.ru, выходя из троллейбуса, женщина почувствовала удар по ягодицам. Рядом с ней шла незнакомка, которая поспешила скрыться.
След от укола шприцем или иглой пострадавшая обнаружила чуть позже. Врач выдал ей направление в центр борьбы со СПИДом.