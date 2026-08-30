СК проводит проверку после столкновения троллейбуса и самосвала в Калуге

Троллейбус столкнулся с самосвалом в Калуге, проводится проверка СК проводит проверку после столкновения троллейбуса и самосвала в Калуге

Москва30 авг Вести.В Калуге вечером, 29 августа, троллейбус столкнулся с самосвалом. В результате травмы получила 52-летняя пассажирка троллейбуса. По факту случившегося организована проверка, сообщает Следственный комитет РФ по Калужской области.

По данному факту следственным органом СК России по Калужской области организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении

В данный момент следователи выясняют детали произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.