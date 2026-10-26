В полиции Москвы не подтвердили информацию об уколе девушки шприцем в метро

Полиция Москвы: информация об уколе девушки шприцем в метро не подтвердилась В полиции Москвы не подтвердили информацию об уколе девушки шприцем в метро

Москва26 окт Вести.В столичной полиции не подтвердили информацию об инциденте на станции метро "Новаторская", где 21 октября неизвестный якобы уколол девушку шприцем.

Как рассказали в пресс-службе ведомства в MAX, заявительница уточнила, что самого момента укола не видела, а лишь почувствовала ощущение, которое первоначально приняла за укол.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения на станции и в вагоне электропоезда и установили личность мужчины, на которого указала заявительница, и опросили его. На кадрах зафиксировано, что мужчина находился на значительном расстоянии от девушки, а каких-либо колющих предметов в его руках не было.

Девушка была осмотрена медицинским работником. Следов инъекции обнаружено не было сказано в сообщении

Таким образом, распространенная в СМИ и социальных сетях информация об уколе девушки шприцем в московском метро не нашла подтверждения.