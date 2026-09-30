Мужчину арестовали за съемку под юбкой у девушки в московском метро

Москвич получил 15 суток ареста за съемку девушки под юбкой в метро Мужчину арестовали за съемку под юбкой у девушки в московском метро

Москва30 сен Вести.Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток мужчину, попытавшегося сделать фото под юбкой у девушки в метро. Об этом сообщили на канале судов общей юрисдикции столицы в MAX.

Инцидент произошел утром 10 сентября на эскалаторе станции метро "Пушкинская".

Выражая явное неуважение к обществу, игнорируя общепризнанные нормы морали и правила поведения в общественных местах, предпринял попытку произвести фотосъемку под юбкой девушки отмечается в сообщении

В судебном заседании мужчина сообщил, что фото и видео он не производил, просто посмотрел через камеру.

Суд признал его виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.