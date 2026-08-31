Москва31 авгВести.Суд в Москве арестовал на 14 суток руководителя проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро, сообщает РИА Новости.
53-летнего мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, он признал вину и раскаялся в содеянном.
Действия по демонстрации полового органа осуществлял осознанно, с целью получить возбуждениесказано в материалах дела
Инцидент произошел в начале августа на Сокольнической линии. Фигурант объяснил свои действия состоянием алкогольного опьянения и пояснил, что не игнорировал замечания окружающих, поскольку пассажиры к нему не обращались.