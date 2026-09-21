Пытавшийся скрыться от полиции в тоннеле московского метро арестован на 15 суток

Пытавшийся скрыться от полицейских в тоннеле метро мужчина арестован на 15 суток Пытавшийся скрыться от полиции в тоннеле московского метро арестован на 15 суток

Москва21 сен Вести.На 15 суток арестован Алексей Карпов, пытавшийся скрыться от полицейских в тоннеле московского метро. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Постановлением судьи Люблинского районного суда … Карпов Алексей Михайлович признан виновным … [по] ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. — Ред.) … Правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Инцидент произошел вечером 19 сентября. Ранее в этот день официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что на станции метро "Печатники" полицейский заметил пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Тогда рецидивист спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле. Правоохранители и задержанный вышли в "Марьино".