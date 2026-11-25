Пять суток ареста получил спрыгнувший на рельсы пассажир московского метро Спрыгнувший на рельсы московского метро пассажир получил 5 суток ареста

Москва25 ноя Вести.Наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток назначено 32-летнему мужчине, который самовольно спустился с платформы метро на жесткий путь, сообщает прокуратура Москвы в MAX.

Инцидент произошел на станции "Выхино". На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как пассажир спрыгивает с одной платформы на пути, резко перепрыгивает рельсы и забирается на противоположную платформу.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности … и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 5 суток говорится в публикации

В прокуратуре отметили, что мужчина нарушил правила пользования московским метрополитеном и требования транспортной безопасности.

За подобные нарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 10 суток, предупредили в надзорном ведомстве.