В Москве взыщут более 2,6 млн рублей, с мужчины, бегавшего по путям в метро Мужчине, бегавшему полуголым в московском метро, выплатит компенсацию

Москва16 ноя Вести.Более 2,6 млн рублей взыщут с мужчины, по вине которого, задерживались поезда на станции "Печатники" московского метрополитена 19 сентября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Дептранса Москвы Максима Ликсутова.

Речь идет об инциденте, когда полуголой мужчина спустился на пути на Люблинско-Дмитровской линии и пытался скрыться от сотрудников полиции.

Инцидент на станции "Печатники" нарушил движение поездов почти на два часа, а тысячи москвичей столкнулись с задержками вечером по дороге домой. Юристы метрополитена подали иск о взыскании с виновника более 2,6 млн рублей причиненного ущерба приводятся в сообщении слова Максима Ликсутова

В тот день из-за происшествия отменилось движение поездов на 21 участке линии, полностью был отменен один поезд и проведено 10 внеплановых высадок пассажиров.

Мужчине назначили 10 суток административного ареста. Теперь Московский метрополитен обратился в суд, чтобы взыскать с нарушителя денежную компенсацию причиненных убытков.