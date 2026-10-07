Москва7 окт Вести.18-летнего юношу, нарушившего транспортную безопасность в московском метро, суд привлек к административной ответственности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Находясь в обнаженном виде на платформе станции метро "Царицыно", намеренно спрыгнул на основание жесткого пути, прошелся по нему, после чего забрался на платформу, где и был задержан сотрудниками полиции