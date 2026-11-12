Пассажиру, упавшему на пути в московском метро, выписали штраф Крупный штраф получил пассажир метро, упавший на пути под действием наркотиков

Москва12 ноя Вести.Пассажира московского метрополитена, который оказался на пути в метро, оштрафовали на 350 тысяч рублей в качестве компенсации за срыв графика движения поездов. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент, из-за которого произошел 10 минутный сбой в работе подземки, произошел утром 27 января на станции метро "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии. В материале уточняется, что мужчина находился под действием сильнодействующих препаратов, известных как "аптечные наркотики".

Пассажир, находясь в состоянии опьянения, … упал на пути. Отмена двух поездов и одна внеплановая высадка пассажиров принесли метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую он получил бы при нормальной работе сказано в сообщении

В суд ответчик не явился, однако вину в потреблении "аптечных наркотиков" мужчина признал.

Суд постановил удовлетворить исковые требования ГУП "Московский метрополитен" и взыскать с ответчика убытки в размере 353,26 тысячи рублей, а также расходы по оплате госпошлины.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.