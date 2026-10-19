В Петербурге школьница едва не погибла под поездом, зацепившись за него рюкзаком

В Петербурге школьница зацепилась рюкзаком за поезд и получила тяжелые травмы В Петербурге школьница едва не погибла под поездом, зацепившись за него рюкзаком

Москва19 окт Вести.В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница получила тяжелые травмы после того, как зацепилась рюкзаком за проезжавший поезд, сейчас пациентка находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Несчастный случай произошел днем 18 октября около железнодорожных путей в районе станции метро "Обухово" – девочку затянуло под колеса состава.

Девочка лишилась четырех пальцев правой стопы. Кроме того, врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги большого пальца правой стопы, открытый перелом пятой плюсневой кости, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану твердого неба и скол зуба говорится в сообщении

Компьютерная томография мозга, органов грудной клетки и брюшной полости не выявила тяжелых внутренних травматических изменений.

Сейчас пациентка находится в реанимации, но в ближайшие дни ее переведут в хирургическое отделение.