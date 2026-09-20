В Саратове две девочки залезли на крышу грузового поезда и получили удар током

В Саратове двух девочек ударило током на крыше грузового поезда, они в больнице В Саратове две девочки залезли на крышу грузового поезда и получили удар током

Москва20 сен Вести.В Саратове возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух девочек 12 и 13 лет на крыше грузового поезда, сообщает Западное МСУТ СК России в мессенджере MAX.

ЧП произошло во второй половине дня 20 сентября на станции Багаевка Приволжской железной дороги. Девочки залезли на крышу стоящего на путях железнодорожного вагона и получили удар электрическим током. С полученными телесными повреждениями малолетние госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту травмирования 12 и 13-летних девочек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) отмечается в публикации

Следователь осмотрел место происшествия, назначил необходимые экспертизы. Расследование продолжается.