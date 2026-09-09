В Самаре девочка-подросток пострадала при падении на нее дерева, возбуждено дело

В Самаре возбуждено дело после травмирования подростка при падении на нее дерева В Самаре девочка-подросток пострадала при падении на нее дерева, возбуждено дело

Москва9 сен Вести.В Самаре 13-летняя девочка получила травмы при падении на нее дерева, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел вечером 8 сентября на улице Клинической. Подросток получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь.

По данному факту … возбуждено уголовное дело … Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также условия, способствовавшие произошедшему говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В прокуратуре Самарской области добавили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.