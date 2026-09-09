Москва9 сенВести.В Самаре 13-летняя девочка получила травмы при падении на нее дерева, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Инцидент произошел вечером 8 сентября на улице Клинической. Подросток получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь.
По данному факту … возбуждено уголовное дело … Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также условия, способствовавшие произошедшемуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В прокуратуре Самарской области добавили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.