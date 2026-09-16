Москва16 сенВести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело после того как ребенка ударило током на железной дороге.
Инцидент произошел 13 сентября на станции Дубининский Дальневосточной железной дороги.
10-летний мальчик поднялся на грузовой вагон поезда, где получил удар электрическим током от контактной сетисказано в сообщении
Школьник получил термические ожоги и был доставлен в больницу.
Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.