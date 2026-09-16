В Приморье 10-летнего мальчика ударило током на крыше вагона, возбуждено дело

В Приморском крае мальчик забрался на крышу вагона поезда и получил удар током В Приморье 10-летнего мальчика ударило током на крыше вагона, возбуждено дело

Москва16 сен Вести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело после того как ребенка ударило током на железной дороге.

Инцидент произошел 13 сентября на станции Дубининский Дальневосточной железной дороги.

10-летний мальчик поднялся на грузовой вагон поезда, где получил удар электрическим током от контактной сети сказано в сообщении

Школьник получил термические ожоги и был доставлен в больницу.

Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.